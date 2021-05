In India si diffonde il  "fungo nero" fra  i malati Covid

AGI - Preoccupa in India l'aumento dei casi di murcomicosi, un'infezione rara e talvolta letale popolarmente conosciuta come "fungo nero". Di solito se ne registrano poche decine di casi all'anno ma ora si è rilevato un aumento nei pazienti di Covid-19 quando sono affetti da altre patologie, in particolare il diabete e le sue complicanze.

Le autorità indiane hanno finora rilevato un totale di 8.848 casi e, visto il rapido aumento della sua incidenza, il governo sta inviando il farmaco amfotericina B a tutti gli Stati più colpiti, come ha annunciato il ministro Sadanand Gowda, sul suo account Twitter.

Le infezioni da murcomicosi, con un tasso di mortalità intorno al 50%, sono concentrate principalmente negli stati occidentali di Gujarat e Maharashtra, dove sono state diagnosticate rispettivamente 2.281 e 2.000 infezioni da fungo.

Proprio la regione costiera del Maharastra, la cui capitale è Mumbay, è stata anche la più colpita dalla seconda ondata di casi Covid nel Paese.

Sebbene la murcomicosi, come hanno precisato le autorità, possa comparire nei pazienti affetti da Covid, è un'infezione precedente alla pandemia ed è non direttamente correlata.