L'Onu chiede il rispetto totale del cessate il fuoco a Gaza

Il ministro DI Maio ricostruisce in Parlamento le fasi dell'agguato e assicura che non sarà risparmiato alcuno sforzo per arrivare alla verità. Chiesto a Onu e Pam un rapporto dettagliato sull'accaduto. "Ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive". I Ros sono a Goma per le indagini. "Seguiranno altre loro missioni"