Possibile una tregua tra israeliani e palestinesi entro 48 ore: lo assicurano fonti egiziane

AGI - I negoziati egiziani per mediare un cessate il fuoco tra Israele e i palestinesi a Gaza "sono vicini" a un risultato e una tregua dovrebbe essere siglata in "due giorni al massimo": lo ha detto nella notte una fonte diplomatica a Times of Israel.



Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Aviv Kohavi ha previsto che i bombardamenti nell'enclave continueranno per almeno i prossimi due giorni, sottolineando però che proseguiranno "finché sarà necessario".



"Quando Hamas ha lanciato dei missili contro Gerusalemme otto giorni fa non immaginava quello che sarebbe successo. Hamas è rimasto sorpreso dalla nostra forza, dai nostri metodi e dai nostri risultati e ora sta subendo gravi conseguenze. Questa operazione continuerà per tutto il tempo necessario", ha detto Kohavi, parlando con le autorità locali del sud del Paese. "La vostra leadership e la resilienza dei cittadini dimostrano una grande forza", ha aggiunto.