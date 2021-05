Kurz fa esporre la bandiera di Israele sulla cancelliera di Vienna, Zarif annulla la visita in Austria

AGI - L'Austria ha espresso "dispiacere" per la decisione del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, di annullare la sua visita a Vienna in protesta con l'iniziativa del cancelliere, Sebastian Kurz, di esporre la bandiera di Israele sulla sede della cancelleria.

"Ci dispiace e ne prendiamo nota", ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri austriaco, "ma per noi è chiaro come il giorno che quando Hamas spara oltre duemila razzi contro obiettivi civili in Israele, non possiamo rimanere in silenzio".