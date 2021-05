Hamas in azione, 200 razzi su Israele

AGI - Hamas ha annunciato di aver lanciato oltre 200 razzi contro Israele come risposta alle azioni su Gaza. In un comunicato l'organizzazione palestinese fa sapere che 100 missili sono stati sparati contro la città di Tel Aviv, e circa 110 su Beersheva, "Come rappresaglia per la ripresa degli attacchi contro immobili abitati dalla popolazione civile".