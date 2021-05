Razzi su Israele, bombe su Gaza: morti e feriti in una notte di guerra

AGI - Notte di guerra al confine tra la Striscia di Gaza e Israele e l'escalation prosegue con ripetuti lanci di razzi dalla Striscia e raid dell'esercito dello Stato ebraico contro obiettivi di Hamas. Ad Askhelon, nel Sud di Israele, sono di nuovo scattate le sirene di allarme e 26 israeliani sono stati feriti dai razzi, uno dei quali ha centrato un edificio di otto piani.

Sono stati più di 250 i razzi lanciati nella notte, mentre l'esercito israeliano ha bombardato 140 obiettivi militari nella Striscia: Israele ha rivendicato l'uccisione di 15 militanti di Hamas, mentre secondo il movimento islamista al potere nella Striscia, nei bombardamenti sono morti 24 palestinesi, tra cui nove minorenni, mentre i feriti sono più di 100.

© Afp Scontri a Gaza tra Hamas e Israele

Nella notte ci sono stati anche nuovi scontri a Gerusalemme est tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana. Violenze sono state segnalate anche in numerose città: un arabo è stato ucciso e altri due feriti a Lod, nel centro di Israele: la polizia ha arrestato un residente ebreo sospettato dell'omicidio.

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha avvertito che i palestinesi hanno superato "una linea rossa" con il lancio di missili verso Gerusalemme e che lo Stato ebraico "risponderà con la forza". Il portavoce dell'esercito israeliano, Hidai Zilberman, ha avvertito che gli attacchi sulla Striscia di Gaza si intensificheranno nei prossimi giorni.

PM Netanyahu: "We are in a fight on several fronts: Jerusalem, Gaza and elsewhere in the country. This evening, on Jerusalem Day, the terrorist organizations in Gaza have crossed a red line and attacked us with missiles in the outskirts of Jerusalem."https://t.co/PELb5RAbAO pic.twitter.com/p3likIp5Sa — PM of Israel (@IsraeliPM) May 10, 2021

Israele ha colpito siti di produzione e stoccaggio di razzi, compound militari e centri di addestramento, oltre a due tunnel sotterranei. L'esercito aveva già avvertito che tutte le opzioni sono sul tavolo, compresa una operazione di terra e ha già rafforzato l'artiglieria al confine. Nei raid è stata colpita anche la casa di un comandante di Hamas.

"Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno", ha minacciato il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Ubaidah. "Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon a seguito di un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City", ha aggiunto.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Nessun accordo al Consiglio di sicurezza dell'Onu

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, riunito d'urgenza, non ha raggiunto un accordo per una dichiarazione comune. Gli Stati Uniti hanno ritenuto "non appropriato un messaggio pubblico in questa fase", hanno riferito fonti diplomatiche.

L'incontro si è tenuto su richiesta di Tunisia, Norvegia e Cina che hanno presentato una bozza di dichiarazione, in cui si invitava "Israele a fermare le attività di insediamento, demolizione ed espulsione" dei palestinesi, "anche a Gerusalemme est". L'Ue ha chiesto la fine immediata delle violenze. Numerosi gli appelli alla moderazione, tra cui quello del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.