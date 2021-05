Morto Jonathan Bush, fratello e zio degli ex presidenti

AGI - L'uomo d'affari Jonathan Bush, fratello minore del defunto ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush (1989-1993) e zio dell'ex presidente George W. Bush, è morto all'età di 89 anni nella sua residenza di Jupiter, sulla costa orientale della Florida.

Lo ha reso noto la George & Barbara Bush Foundation, con sede in Texas, anche se non ha specificato le cause della morte.

Bush, che giovedì avrebbe compiuto 90 anni, ha lavorato nel mondo della finanza ed è stato l'ultimo sopravvissuto dei cinque fratelli della famiglia.

L'ex presidente George H.W. Bush, padre dell'ex presidente George W. Bush (2001-2009), è morto nel 2018 nella sua casa di Houston (Texas).