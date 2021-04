Si riducono le speranze di salvare l'equipaggio del sommergibile indonesiano

AGI - Le speranze di salvare le decine di persone a bordo del sottomarino indonesiano scomparso si sono affievolite nella notte quando secondo le stime si potrebbero essere esaurite le riserve di ossigeno.

Al largo di Bali, Usa e Australia si sono unite alle ricerche.

Mentre navi da guerra, aerei e centinaia di militari partecipano alla frenetica ricerca del KRI Nanggala 402, le autorità hanno detto che la nave ha ossigeno sufficiente per soli tre giorni dopo aver perso la potenza dei motori.

Ma questo termine è passato nella notte, senza che ci fosse ancora alcun segno del sommergibile e dei suoi 53 membri dell'equipaggio.

"Non c'è stato alcun progresso", ha detto il portavoce della Marina Julius Widjojono. "Stiamo ancora setacciando la zona".

Il sottomarino - uno dei cinque della flotta indonesiana - è scomparso mercoledì in un'esercitazione con siluri dal vivo al largo dell'Indonesia. La macchia d'olio avvistata dove si pensa che il sottomarino si sia immerso potrebbe indicare un danno al serbatoio del carburante, e questo alimenta i timori di un disastro fatale per l'imbarcazione e l'equipaggio. "La fuoriuscita di petrolio è un brutto segno", ha detto il vice ammiraglio francese in pensione Jean-Louis Vichot. "Se viene dal sottomarino, allora è probabilmente la fine".

C'erano preoccupazioni che il sottomarino avrebbe potuto essere schiacciato dalla pressione dell'acqua se fosse affondato a profondità che raggiungono i 700 metri, ben al di là del limite dei 200 metri per il quale è collaudato lo scafo del sottomarino di produzione tedesca.