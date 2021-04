La valutazione di Sputnik è in ritardo per colpa dell'azienda

AGI - La valutazione da parte del'Ema del vaccino russo Sputnik è in ritardo per copa dell'ìazienda. "Riguardo le ispezioni dei siti di Sputnik ci sono stati dei ritardi su richiesta dell'azienda" dice una fonte dell'Agenzia europea per il farmaco, "L'ispezione dei siti produttivi avverrà a maggio mentre gli studi clinici stanno avvenendo in questo momento. Queste ispezioni sono fondamentali perché, insieme con tutta un'altra serie di dati che non abbiamo ancora ricevuto dall'azienda ma speriamo di ricevere in tempi rapidi, per noi sono fondamentali per poter procedere con l'eventuale autorizzazione. Senza di questi, è difficile anche capire quale possa essere la tempistica di una eventuale approvazione", ha aggiunto.

La Commissione europea "non è al corrente" dell'accordo tra Germania e Russia per la fornitura di 30 milioni di dosi Sputnik, "ma la posizione che abbiamo sempre avuto e' che ogni Stato membro ha il diritto di comprare vaccini che non fanno parte della fornitura vaccinale Ue" ha poi detto Stefan de Keersmaecker, portavoce della Commissione europea, nel corso del briefing quotidiano. "Per noi - ha aggiunto il portavoce - la priorità rimane l'efficacia e la sicurezza garantita dal giudizio dell'Ema ed è per questo che mettiamo l'accento sull'importanza di avere l'autorizzazione dell'Ema" prima di mettere in circolazione un vaccino.