Negli Usa è completamente vaccinato contro il Covid oltre il 30% della popolazione     

AGI - Negli Stati Uniti, 78,3 milioni di persone (pari al 30,3% della popolazione) sono pienamente vaccinate contro il Covid, mentre circa 124,8 milioni (il 48,3%) hanno ricevuto una dose. Emerge dai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Secondo l'immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, se si continuano a somministrare 3 milioni di dosi al giorno, l'immunità di gregge nel Paese potrà essere raggiunta entro giugno.