Indianapolis, sparatoria nel magazzino FedEx: almeno 8 le vittime

AGI - Una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'aeroporto di Indianapolis ha provocato almeno 8 vittime. L'assalitore è morto suicida. A riferirlo è il portavoce del dipartimento di polizia metropolitana di Indianapolis, Genae Cook.

Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

