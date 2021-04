Entro la prossima settimana la raccomandazione dell'Ema sul vaccino J&J

AGI - Mentre la sua revisione sul vaccino Janssen di Johnson & Johnson va avanti, "l'Ema rimane del parere che i benefici del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali". Lo scrive l'Agenzia europea per i medicinali in una nota.

L'Ema sta accelerando la valutazione sul vaccino made in Usa "e attualmente prevede di emettere una raccomandazione la prossima settimana". "Janssen ha annunciato la decisione di rinviare in modo proattivo il lancio del vaccino nell'Ue mentre le indagini continuano. Il vaccino è stato autorizzato nell'Ue l'11 marzo 2021 ma l'uso diffuso del vaccino all'interno dell'Ue non è ancora iniziato. L'azienda è in contatto con le autorità nazionali, raccomandando di conservare le dosi già ricevute fino a quando il Prac non emetterà una raccomandazione accelerata". Lo rende noto l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali.