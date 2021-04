Lo sciopero della fame di due giornalisti in carcere in Marocco

AGI - I giornalisti marocchini Omar Radi e Soulaimane Raissouni, detenuti in custodia cautelare rispettivamente da otto e dieci mesi, hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere il loro rilascio provvisorio. Lo hanno annunciato i loro avvocati.

La giustizia marocchina ha più volte rifiutato il rilascio provvisorio dei due giornalisti, che secondo i loro sostenitori sono nel mirino della giustizia a causa delle loro pubblicazioni critiche nei confronti delle autorità marocchine.

Radi, 34 anni, noto per il suo impegno a favore dei diritti umani, è perseguito per un doppio caso di "stupro" e spionaggio. Il suo processo è stato rinviato al 27 aprile in una breve udienza all'inizio di aprile.

Raissouni, 48 anni, direttore del quotidiano Akhbar Al-Yaoum - che ha cessato la pubblicazione a metà marzo per motivi finanziari - è perseguito per "aggressione indecente con violenza" e "reclusione", dopo una denuncia presentata da un attivista Lgbt.

Il suo processo doveva iniziare il 9 febbraio, ma è stato respinto due volte. La prossima udienza è fissata per il 15 aprile.