Nuovo record di ricoveri in terapia intensiva in Francia

AGI - In Francia nelle ultime 24 ore ci sono stati 92 nuovi ingressi nelle terapie intensive, per un totale di 5.433 pazienti. Il dato supera il picco della seconda ondata.

I morti per coronavirus sono stati 197 nel Paese dove da sabato è in vigore un nuovo lockdown, il terzo a livello nazionale.

Intanto, mercoledì in Francia comincerà la produzione di vaccini anti-Covid presso lo stabilimento della Delpharm a Saint-Remy-sur-Avre, nel nord-ovest del Paese, per conto di BioNTech. Lo ha confermato il ministero dell'Economia, precisando che "si comincerà inizialmente con la produzione di lotti di prova, per garantire che tutto sia conforme agli standard di qualità previsti e poi si passerà il più rapidamente possibile alla produzione di lotti commerciali".