Biden condivide le parole del Papa: vaccinarsi contro il Covid è un obbligo morale

AGI - "Condividiamo il sentimento di Papa Francesco, che ha detto che vaccinarsi è un obbligo morale" che "può salvare la propria vita e le vite degli altri". Lo dice il presidente Usa Joe Biden in un video pubblicato sull'account Twitter per gli auguri di Pasqua, insieme alla First Lady Jill.

"Vaccinando le nostre comunità possiamo non solo battere il virus ma anche avvicinare il giorno in cui torneremo a celebrare le feste insieme", sottolinea Biden nel video.

In chiusura gli auguri: "Dalla nostra famiglia alle vostre, vi auguriamo salute, speranza, gioia e pace. Buona Pasqua a tutti, che Dio vi benedica".