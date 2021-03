A Londra nessun morto di Covid nelle ultime 24 ore

AGI -Per la prima volta in sei mesi, a Londra nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi legati al coronavirus. Lo riferisce la Bbc citando i dati del 28 marzo, secondo i quali non sono stati registrati decessi di pazienti entro 28 giorni da un test positivo al Covid.

Al culmine dell'emergenza sanitaria, lo scorso aprile, a Londra si sono registrati circa 230 decessi al giorno legati alla malattia. "Questo è un traguardo fantastico, ma siamo molto lontani dal tornare alla normalità", ha commentato un medico. È la prima volta che i dati Covid giornalieri mostrano zero morti nella capitale da settembre. Londra ha registrato il 12% dei decessi nel Regno Unito ed e' stata l'epicentro della prima ondata della pandemia lo scorso anno.