Un bambino messicano di 9 anni muore attraversando il Rio Grande

AGI - Un bambino messicano di 9 anni è morto mentre cercava di attraversare il Rio Grande per arrivare negli Stati Uniti. Lo ha confermato la guardia di frontiera. Il piccolo è stato ritrovato assieme a una donna guatemalteca e al suo bambino di tre anni, tutti privi di sensi e bloccati su un'isola in mezzo al fiume che segna il confine tra Stati Uniti e Messico in Texas lo scorso 20 marzo, ma la polizia di frontiera ne ha dato notizia solo oggi. La donna e il bambino di tre anni hanno ripreso conoscenza, mentre i soccorritori non sono riusciti a rianimare il piccolo messicano. Sono migliaia i migranti che ogni giorno tentano di raggiungere gli Stati Uniti dal Messico; il loro numero è in aumento e solo ieri ne sono stati fermati 6 mila. Non sono solo adulti ma anche famiglie e molti minori non accompagnati.