Danimarca proroga sospensione astrazeneca per tre settimane

AGI - La Danimarca ha esteso per tre settimane la sospensione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca in quanto non ritiene ancora dissipato il timore che possa creare coaguli, sebbene l'Agenzia del Farmaco Europea (Ema) ne abbia ribadito la sicurezza. Lo ha riferito in conferenza stampa il direttore dell'Autorità Sanitaria Danese, Soren Brostrom.