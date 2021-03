La Germania apre l'anno elettorale, al voto Renania e Baden-Wuerttemberg 

AGI - Urne aperte nei due Laender tedeschi del Baden-Wuerttemberg e della Renania-Palatinato, un test importantissimo che apre un lungo anno elettorale che culminerà il 26 settembre con le elezioni politiche, le prime in 16 anni senza la cancelliera Angela Merkel alla guida dei conservatori. Sono proprio i cristiano-democratici della Cdu/Csu a rischiare di uscire sconfitti dal voto.

All'insofferenza dell'opinione pubblica per la lentezza della campagna vaccinale si è aggiunta l'indignazione per i casi di corruzione che hanno causato in poche settimane le dimissioni di ben tre deputati del Bundestag, due accusati di aver lucrato sulle forniture di mascherine e uno finito nel mirino per l'attività di lobbismo a favore dell'Azerbaigian.

Verdi favoriti in Baden-Wuerttemberg

Nel Baden Wuerttemberg, situato nel Sud Ovest del Paese, con 7,6 milioni di elettori, gli ultimi sondaggi indicano una comoda rielezione per Winfried Kretschmann, 72 anni, l'unico membro dei Verdi a capo di un governo regionale, in un'anomala coalizione verde-nera con la stessa Cdu. Nella Renania Palatinato, regione occidentale con 3,1 milioni di elettori, la socialdemocratica Malu Dreyer, 60 anni, ha due punti di vantaggi sul candidato della Cdu, secondo quanto riferisce la televisione tedesca Zdf.

Altri sondaggi parlano di un vantaggio di 4 punti. Dreyer guida una coalizione di Verdi e Liberali in uno Stato federale dove, a livello regionale, i socialdemocratici vantano una lunga tradizione di vittorie. Le autorità hanno predisposto misure igieniche straordinarie per prevenire assembramenti e contagi ai seggi. Misure rigide saranno prese nei seggi elettorali e nei locali adibiti allo spoglio finale delle schede.

Le misure anti-Covid

Anche i giornalisti dovranno sottoporsi a test rapidi per accedere e seguire da vicino ogni fase della giornata elettorale. Si prevede un forte aumento del voto per posta, che potrebbe arrivare a comprendere anche il 50% del numero totale dei votanti. La Renania Palatinato ha un'incidenza ben al di sotto della media nazionale: 53 test positivi in sette giorni per 100 mila abitanti, rispetto ai 76,1 dell'intera Germania. Nel Baden Wurttemberg, che per mesi è stato tra i Laender più colpiti, l'incidenza settimanale e' di 69 positivi per 100mila abitanti.