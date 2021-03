Autorizzata l'inchiesta sull'impeachment di Andrew Cuomo per molestie sessuali

AGI - Lo Speaker dell'Assemblea dello Stato di New York, Carl Heastie, ha autorizzato la commissione Giustizia ad avviare l'inchiesta di impeachment nei confronti del governatore Andrew Cuomo, travolto dalle accuse di molestie sessuali lanciate da sei donne.

La decisione è arrivata dopo un incontro durato tre ore. Saranno sentiti testimoni e studiate le carte, per valutare se ci sono gli estremi per l'impeachment.

Nel caso venisse confermato, sarebbe il primo caso di impeachment per lo Stato di New York in più di un secolo.

Pressing per le dimissioni

“Le accuse - ha commentato lo Speaker dell’Assemblea, Heastie, democratico - sono gravi”. Nel pomeriggio, 59 democratici, il quaranta per cento dei membri del partito all’Assemblea e al Senato, avevano firmato una dichiarazione scritta in cui chiedevano a Cuomo di dimettersi.

Le accuse

Cuomo, 63 anni, è stato accusato di molestie sessuali da due ex dipendenti. L'ultima in ordine di tempo è stata la venticinquenne Charlotte Bennett che ha raccontato al New York Times che la scorsa primavera il politico democratico le aveva detto di essere aperto a frequentare donne ventenni e le aveva chiesto se, a suo parere, la differenza di età contava in una relazione.

"Ho capito che il governatore voleva andare a letto con me e mi sono sentita malissimo, a disagio e spaventata", ha riferito Bennett, chiarendo che Cuomo non avrebbe però mai provato a toccarla. La donna avrebbe quindi parlato con il capo dello staff di Cuomo e ottenuto di essere spostata in un altro ufficio in un altro edificio, nel quale, ha spiegato, si sarebbe trovata bene e avrebbe quindi deciso di non sporgere denuncia.

La versione del governatore

In una nota Cuomo aveva replicato affermato di "non aver mai fatto avance a miss Bennett né di aver mai inteso agire in alcun modo che fosse inopportuno" ma, anzi, di aver voluto esprimere sostegno a Bennett, che le aveva raccontato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale in passato. Il governatore ha domandato quindi un esame "imparziale, pieno e approfondito di queste accuse" condotto da un ex giudice federale. "Chiedo a tutti i newyorchesi di attendere le conclusioni dell'indagine perché conoscano i fatti prima di emettere qualsiasi giudizio", ha aggiunto Cuomo, il cui terzo mandato scade alla fine del 2022.

Il danno d'immagine

Comunque vada a a finire questa vicenda rappresenta un danno d'immagine per il governatore di New York, che era diventato popolarissimo per la sua gestione della pandemia per poi finire nel mirino di forti critiche in seguito alle rivelazioni sulla sua discutibile gestione dei focolai nelle case di riposo. Mercoledì scorso Cuomo era stato inoltre accusato di molestie dall'ex consigliera Lindsey Boylan, che sul suo blog aveva scritto di essere stata oggetto di attenzioni sgradite dal 2015 al 2018. La 36enne ha affermato che il governatore le aveva dato un bacio sulle labbra, le aveva proposto di giocare a strip poker e la aveva toccata sulla parte bassa della schiena, sulle braccia e sulle gambe. Cuomo ha reagito definendo le accuse "semplicemente false".