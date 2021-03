La Cina è la prima a lanciare il passaporto vaccinale

AGI - È la Cina il primo Paese al mondo a emettere un passaporto vaccinale che attesta l'immunizzazione per il Covid-19. Si tratta di un certificato, digitale o cartaceo, che mostra lo stato vaccinale di un cittadino e i risultati dei test per il coronavirus che ha effettuato.

Il certificato può essere ottenuto attraverso la piattaforma WeChat, è disponibile al momento solo per i cittadini cinesi e non è ancora obbligatorio.

Scopo del piano è "contribuire a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi transfrontalieri", spiega un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Il certificato contiene un codice Qr che consente alle autorità degli altri Paesi di ottenere le informazioni sanitarie dei turisti provenienti dalla Cina, spiega l'agenzia statale Xinhua. In Cina un sistema di codici Qr viene già utilizzato per regolare l'accesso ai trasporti e ad altri luoghi pubblici, tramite app che tracciano gli spostamenti dei cittadini e producono un codice "verde" se l'interessato non è stato in stretto contatto con persone infette o non ha viaggiato in zone considerate focolai.