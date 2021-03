L'Ue vuole accesso alle dosi di AstraZeneca prodotte negli Usa

AGI - L'Unione europea esorterà gli Stati Uniti a consentire l'esportazione in Europa di milioni di dosi del vaccino COVID-19 di AstraZeneca in Europa. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'Ue punta a ottenere da Washington un via libera al flusso delle spedizioni di ingredienti cruciali per la produzione europea di vaccini.

"Confidiamo di poter collaborare con gli Stati Uniti per garantire che i vaccini prodotti o confezionati negli Stati Uniti per l'adempimento degli obblighi contrattuali dei produttori di vaccini con l'Ue saranno pienamente onorati", afferma una fonte della Commissione europea citata dal Financial Times.