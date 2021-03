Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9

AGI - Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato rilevato al largo della Nuova Zelanda facendo scattare un allarme Tsunami. Lo ha dichiarato il Pacific Tsunami Warning Center, situato alle Hawaii.

L'epicentro del sisma si trova circa a 180 chilometri a nord-est della città di Gisborne ed è stato avvertito alle 2:27 del mattino, ora locale, a una profondità relativamente bassa di 10 chilometri.

L'agenzia nazionale per la gestione delle emergenze della Nuova Zelanda ha pubblicato un tweet invitando "chiunque vicino alla costa abbia sentito una scossa lunga o forte" a"spostarsi immediatamente verso l'altura più vicina, o il più lontano possibile nell'entroterra".

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ