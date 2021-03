La passeggiata spaziale di Rubins e Glover. Le immagini 'virali' della Nasa 

AGI - Una grande giornata per le ‘passeggiate spaziali’. E’ quella di oggi grazie agli astronauti Kate Rubins e Victor Glover Jr che, quando in Italia era da poco passato mezzogiorno, hanno compiuto una ‘passeggiata’, durata sette ore e quattro minuti, fuori dalla Iss, la Stazione Spaziale Internazionale.

Le immagini, in alta definizione, riprese dalla telecamera montata sul casco di Rubins hanno offerto per la prima volta la scena dal punto di vista degli astronauti, con suggestioni da film di fantascienza. Le immagini, registrate dalla Nasa, sono state messe in rete, diventando subito virali. I due astraonauti erano impegnati a montare i telai di supporto per i nuovi pannelli solari ad alta efficienza attesi il prossimo anno.

A look at both @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today: Kate Rubins & @AstroVicGlover. They're installing bracket support structures at the base of the station's solar arrays, to enable future upgrades to the arrays. pic.twitter.com/Ed5OrxX8lt — NASA (@NASA) February 28, 2021

Rubins e Glover sono usciti in missione, portandosi dietro borsoni lunghi due metri e mezzo con dentro materiale pesante molti chili. L’obiettivo era preparare il telaio in vista dell’arrivo dei nuovi pannelli che, nel 2022, aumenteranno del trenta per cento la capacità elettrica della Stazione spaziale. I due astronauti avevano già condotto camminate nel vuoto da quando erano arrivati alla stazione internazionale, a novembre. Quella di oggi è la terza. Altre sono attese in futuro.