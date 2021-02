Via libera ai certificati vaccinali per viaggiare in Ue. Saranno pronti entro l'estate

AGI - I certificati di vaccinazione digitali che consentono alle persone di viaggiare in Europa nonostante la pandemia di coronavirus saranno probabilmente disponibili prima dell'estate. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dalla Reuters, parlando a Berlino dopo il vertice virtuale dell'Ue. "Tutti hanno convenuto che abbiamo bisogno di un certificato di vaccinazione digitale", ha detto Merkel, aggiungendo che la Commissione europea avrà di circa tre mesi per creare la base tecnica per i documenti.

Intanto diventano più 2.500.000 nel mondo i decessi legati alla pandemia di Covid. Secondo il bollettino della Johns Hopkins University, i decessi sono 2.502.411. Il Paese più colpito sono gli Usa, che contano finora con 506.807 vittime, mentre il presidente, Joe Biden, celebra il traguardo dei 50 milioni di vaccini inoculati, un numero che corrisponde al 14% della popolazione Usa, che ha ricevuto almeno una dose del farmaco immunizzante. Intanto a New York è scattato l'allarme per una 'super variantè che metterebbe a rischio l'efficacia dei vaccini.



In Europa la Gran Bretagna, non a caso Paese che corre con la campagna vaccinale, ha abbassato da 5 a 4 il livello di allerta Covid, con la minaccia di un collasso del sistema sanitario nazionale (Nhs) che appare rientrata. Il livello 5 scatta quando si profila "il rischio che il sistema sanitario sia travolto"; il livello 4 certifica invece è legato a "un contagio alto o in aumento esponenziale".



Preoccupa invece la situazione in Francia, dove la variante inglese del virus è stata individuata in circa la metà dei nuovi casi diagnosticati e il premier, Jean Castex, ammettendo che la situazione sanitaria è peggiorata negli ultimi giorni, ha annunciato un rafforzamento delle misure anti-Covid in 20 dipartimenti, che scatteranno il 6 marzo "qualora la situazione continuasse a peggiorare".

I 20 dipartimenti in questione, tra i quali c'è l'Ile-de-France, la regione di Parigi, potrebbero essere sottoposti a lockdown locali. Proprio a Parigi le autorità cittadine hanno annunciato che proporranno un blocco di tre settimane. A Nizza e Dunkerqueè stato già deciso un lockdown nei fine settimana.