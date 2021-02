"Con Draghi, Italia e Germania insieme per un'Europa più forte", dice Merkel

Auguri e congratulazioni per il nuovo presidente del Consiglio italiano sono arrivati dai leader politici europei dopo che il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha giurato al Quirinale.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel ha scritto su Twitter: "Auguro ogni bene a Mario Draghi!. Italia e Germania lavorano insieme per un'Europa forte, unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore".

Un messaggio simile è quello affidato alla stessa piattaforma social dal presidente francese Emmanuel Macron: "I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire un'Europa piu' forte, piu' solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore".

"Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio. La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, soprattutto in un momento cosi difficile. Pronta a lavorare presto insieme per la comune ripresa e per una Europa ambiziosa". Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Auguri arrivati anche da Londra dove Boris Johnson ha ricordato i più importanti impegni dei due Paesi, Italia e Regno Unito, nei prossimi mesi. "Congratulazioni a Mario Draghi per aver prestato giuramento come nuovo primo ministro italiano. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con te nel 2021 dove ospiteremo noi il G7, ospiterete voi il G20 e faremo insieme la COP26".