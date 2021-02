Fallisce il secondo impeachment. Trump: "Finita la caccia alle streghe, MAGA è solo all'inizio"

AGI - Il Senato ha votato contro il secondo impeachment di Donald Trump. L'ex presidente era stato messo sotto accusa dalla Camera con l'accusa di aver istigato l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Per condannare Trump occorrevano 67 voti al Senato mentre i voti favorevoli all'accusa sono stati 57 (sette quelli dei repubblicani) e quelli contrari 43.

L'esultanza di Trump

Con l'assoluzione nel secondo processo d'impeachment, è finita una "caccia alle streghe", ha commentato l'ex presidente in una dichiarazione subito dopo la votazione in Senato. Trump ha aggiunto di voler "continuare" a difendere "la grandezza dell'America" e ha rilanciato sul suo futuro in politica. "Il nostro storico, patriottico, bellissimo movimento per Rendere l'America di nuovo Grande (Make America Great Again, MAGA) è solo all'inizio", ha assicurato, "nei prossimi mesi avrò molto da condividere con voi e sono ansioso di proseguire insieme questo nostro incredibile viaggio per la grandezza dell'America e per tutta la nostra gente. Non c'è mai stato nulla di simile". L'assoluzione consentirebbe a Trump di ricandidarsi alla presidenza nel 2024.

McConnell vota no ma accusa

Il leader di minoranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha votato no ma ha spiegato di averlo fatto solo perché giudica il processo al Senato contro un ex presidente incostituzionale mentre considera l'ex presidente responsabile di aver istigato l'insurrezione a Capitol Hill. "E' responsabile", ha dichiarato in Aula, subito dopo aver votato contro l'impeachment. Le parole di McConnell, secondo alcuni osservatori, potrebbero preludere ad una potenziale inchiesta penale su Trump per l'assalto al Congresso.

La rabbia di Nancy Pelosi

Durissima la speaker dem della Camera, Nancy Pelosi, che ha attaccato McConnell per quello che ha definito come un comportamento "patetico" e "il gruppo di repubblicani codardi che hanno avuto paura di fare il loro lavoro rispettando l'istituzione in cui servono". Nel chiedere una condanna dell'ex presidente, il capo dell'accusa, il dem Jamie Raskin, aveva chiuso l'arringa avvertendo i senatori che "questo voto è quasi certamente come sarete ricordati dalla storia". Un'assoluzione, aveva ammonito, "metterà il Paese su una strada pericolosa: è questa l'America? Quale America sarà? Questo è ora letteralmente nelle vostre mani".