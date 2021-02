Perde il portafoglio in Antartide, lo recupera 53 anni dopo 

AGI - Perde il portafogli in Antartide e lo recupera 53 anni dopo. E' successo a Paul Grisham, 91enne di San Diego negli Usa, che negli Anni '60 aveva effettuato una missione di 13 mesi in una stazione meteorologica della Marina Usa in Antartide. La storia è stata raccontata dallo stesso protagonista al San Diego Union-Tribune dopo che ieri il portafogli - contente tra le altre cose la sua tessera della Marina, la patente e le istruzioni da seguire in caso adi attacco chimico o atomico - e' stato restituito al legittimo proprietario.



Durante la sua spedizione in Antartide nel 1967, Grisham perde il suo portafogli ma del fatto si dimentica completamente, fino a quando durante la demolizione di un edificio alla stazione McMurdo a Ross Island, qualcuno lo ritrova dietro a un armadietto. Per risalire e rintracciare Grisham sono serviti, pero', anni di email, messaggi Facebook e lettere tra detective amatori.