Il Senato Usa conferma Yellen ministro del Tesoro

AGI - Via libera del Senato americano alla nomina da Janet Yellen nuovo ministro del Tesoro. L’ex presidente della Federal Reserve è la prima donna a guidare il dicastero del Tesoro negli Stati Uniti.

La nomina di Yellen è passata con 84 voti a favore e 15 contrari. I no sono stati tutti repubblicani. La scorsa settimana c’era stato il via libera all’unanimità della commissione Finanze. Yellen è il terzo ministro della nuova amministrazione di Joe Biden confermato dal Senato, dopo il Direttore della National Intelligence, Avril Haines, e il capo del Pentagono, Lloyd Austin.

L’economista democratica ha guidato la Fed, anche in questo caso rompendo il soffitto di cristallo come prima donna, dal 2014 al 2018, dopo essere stata nel Council of Economic advisor della Casa Bianca di Bill Clinton. Durante l’audizione di conferma, si è espressa a favore di un nuovo piano di aiuti da 1.900 miliardi come auspicato da Biden.