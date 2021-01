Tiffany Trump annuncia il fidanzamento nel giorno del trasloco dalla Casa Bianca

AGI - Tiffany Trump ha annunciato il suo fidanzamento nel giorno del trasloco del padre dalla Casa Bianca: la 27enne figlia minore del presidente ha postato su Instagram una foto che la ritrae con il 23enne rampollo di una ricca famiglia libanese Michael Boulos, sotto il porticato della Casa Bianca.

La celebrazione su Instagram

"E' stato un onore festeggiare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael!", si legge nel post che di fatto preannuncia le future nozze.

Una presenza defilata in famiglia

Tiffany - l'unica nata dall'unione di Trump con la seconda moglie Marla Maples - negli ultimi quattro anni è sempre rimasta molto defilata rispetto ai fratelli. Lei, che sui social si definisce "modella e personalità americana", è al quarto anno di Diritto alla Georgetown University di Washington. Boulos ha poi postato la stessa foto definendo Tiffany "l’amore della mia vita".

Un amore nato in Grecia

Tiffany e Michael si sono conosciuti a Muìykonos, in Grecia, nell’estate del 2018. Inizialmente il loro è stato un rapporto a distanza ma che fosse una storia seria lo si era capito già nel dicembre 2019, quando i due avevano trascorso il Natale alla Casa Bianca con le rispettive famiglie. Michael, nato in Texas e cresciuto in Nigeria, ha radici in un piccolo villaggio cristiano del Libano settentrionale e appartiene al jet set della diaspora libanese (quello dei molteplici conti bancari in Svizzera e passaporti in tasca), è nato in Texas, cresciuto in Nigeria, studia Economia e finanza a Londra. La famiglia ha origini in un villaggio cristiano del nord del Libano e i genitori sono il magnate Massad Boulos e Sarah Fadoul Boulos, figlia dell’imprenditore Zouhair Faddoul, ben inseriti nel jet set della diaspora libanese.