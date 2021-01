Trump lascia la Casa Bianca per l'ultima volta da presidente

AGI - Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca per l'ultima volta da presidente. E' partito a bordo del Marine One diretto alla Joint Base Andrews da dove tra poco decollerà per la Florida.

Ha salutato i giornalisti, accompagnato dalla first lady Melania che indossa un tailleur nero con i capelli raccolti, la stessa pettinatura del giorno dell'inaugurazione quattro anni fa.

Tradizionalmente l'addio al numero 1600 di Pennsylvania Avenue avviene dopo il giuramento del successore ma Trump non parteciperà alla cerimonia a Capitol Hill.