In Cina oltre cento contagi da Covid per il sesto giorno consecutivo

AGI - La Cina supera quota cento contagi da Covid-19 per il sesto giorno consecutivo, a quota 109 casi accertati, con 93 infezioni sviluppatesi localmente. Secondo l'ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i nuovi contagi si registrano soprattutto nella provincia dello Hebei che confina con Pechino (54) e nella provincia nord-orientale del Jilin (30).

I nuovi focolai, e soprattutto quello dello Hebei, preoccupano le autorità cinesi che la settimana scorsa hanno messo circa trenta milioni di persone in lockdown: l'ultima città in isolamento è Gongzhuling, nella provincia del Jilin, che conta circa un milione di abitanti. Oltre ai contagi accertati, la Cina registra 115 nuovi casi di infezioni asintomatiche, in lieve calo rispetto ai 119 registrati ieri. Dall'inizio dell'epidemia, sono 88.336 i contagi confermati in Cina, mentre il numero di decessi è salito la settimana scorsa per la prima volta in otto mesi di una unita', a quota 4.635.