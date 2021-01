Diversi feriti in una sparatoria a Phoenix

AGI - Diversi feriti segnalati a Phoenix in seguito a una sparatoria. Molti sono stati portati d'urgenza in ospedale. Sono intervenuti i vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, ma per ora la polizia non ha rilasciato ancora alcun dettaglio.

I feriti, secondo i media locali, sarebbero al momento tre. Non si conoscono le loro condizioni di salute. La sparatoria è avvenuta intorno alle 3 di mattina vicino a un ristorante giamaicano nella zona nord della capitale dell'Arizona.