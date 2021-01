Le Drian: "Con Teheran non basta rilanciare l'accordo 2015"

AGI - Colloqui "duri" con l'Iran sui missili balistici. In un'intervista al Journal du Dimanche, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sostiene che "rilanciare l'accordo sul nucleare non sarà sufficiente". Vanno messi in agenda "colloqui sui missili balistici e sulle attività regionali dell'Iran. È urgente anche dire agli iraniani che serve organizzare il ritorno degli Usa all'accordo del 2015" sul nucleare iraniano. Le Drian ha affermato che si profilano difficili i colloqui sul programma di missili balistici iraniani e sulle attività regionali. Pesa la scarsità di tempo rispetto all'incombere delle elezioni presidenziali di giugno nel Paese.