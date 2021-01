In Baviera obbligatorie le mascherine Ffp2

AGI - In Baviera mascherine Ffp2 obbligatorie da lunedì prossimo nel trasporto pubblico e nei negozi: il provvedimento è stato annunciato dal governatore Markus Soeder al termine di una riunione del governo del Land meridionale della Germania. In pratica, non saranno più sufficienti le semplici mascherine chirurgiche o di stoffa. Il ministro-presidente bavarese ha spiegato che le mascherine Ffp2 "non protegge solo le altre persone, ma anche chi le indossa". Inoltre, è stata deciso l'obbligo di sottoporsi a tampone anti-Covid per i pendolari frontalieri.

La preoccupazione per la variante inglese

Complessivamente, a detta di Soeder, le misure prese ad oggi "stanno lentamente cominciando a funzionare" in Baviera, nel quale si nota "una lieve tendenza positiva" nella dinamica dei nuovi contagi da coronavirus, anche se "non è ancora chiaro" l'effetto dei giorni delle passate festività. Per spiegare la sua decisione, il governatore poi ha voluto sottolineare la "grande preoccupazione" causata dalla variante inglese del virus, di cui si sono registrati diversi casi anche in Germania, pertanto si tratta di "una corsa contro il tempo". Il fatto, così Soeder, è che la pandemia "si prende tutto lo spazio libero che le viene lasciata: solo quando si saranno fatte sufficienti vaccinazioni sarà veramente controllabile". Per quanto riguarda le mascherine del tipo Ffp2, "oramai sono facilmente reperibili e presenti in grandi quantita'".