Incendio in reparto maternità in India, 10 bimbi muoiono asfissiati

AGI - Tragico incendio in un'unita neonatale di un ospedale nello Stato indiano di Maharashtra: le fiamme e il fumo conseguente hanno tolto la vita a dieci bimbi appena nati. Il personale sanitario nel reparto maternità dell'ospedale del distretto di Bhandara, quando si è accorto dell'incendio, è riuscito a portare in salvo sette bebè ma per altri dieci non c'è stato nulla da fare.

I bambini deceduti avevano tra pochi giorni e tre mesi. "La causa dell'incendio è sconosciuta, ma il nostro staff ha spento l'incendio il prima possibile. I bambini sono stati asfissiati dal fumo", ha aggiunto una fonte medica. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio.