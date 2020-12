Un repubblicano appena eletto al Congresso è stato ucciso dal Covid. Aveva 41 anni

AGI - Luke Letlow, deputato repubblicano del Congresso, eletto a novembre in Louisiana, è morto per "complicazioni legate al Covid-19". Lo ha annunciato la sua portavoce. Letlow aveva 41 anni. Il 18 dicembre il deputato aveva rivelato su Facebook di essere risultato positivo al test, ma aveva detto di stare bene. Il giorno dopo le condizioni sono peggiorate e Letlow è stato ricoverato in terapia intensiva dove non si è più ripreso.

La moglie Julia aveva scritto pochi giorni fa su Facebook: "I medici dicono che il decorso è diverso per ognuno e che potrebbe essere lungo". Padre di due figli, Letlow aveva ringraziato di recente i medici con un post; "Sono sicuro che con il loro aiuto ce la farò". Martedì il decesso. Letlow avrebbe dovuto giurare al Congresso domenica.