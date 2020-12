A terra un Boeing 737 Max per un problema al motore

AGI - Un Boeing 737-8 MAX di Air Canada, in volo dall'Arizona a Montreal con tre membri dell'equipaggio a bordo, ha avuto un problema al motore che lo ha costretto ad atterrare a Tucson. Lo ha reso noto la compagnia aerea canadese.

Poco dopo il decollo, il 22 dicembre, i piloti "hanno ricevuto una notifica del motore e, secondo la procedura operativa standard per una situazione del genere, hanno deciso di spegnerlo", ha spiegato Air Canada in una dichiarazione. "L'aereo è stato dirottato su Tucson, dove è atterrato normalmente e dove rimane tuttora", ha affermato Air Canada, senza specificare la natura del malfunzionamento, avvenuto durante un "volo di posizionamento" non commerciale.

Secondo il sito specializzato belga Aviation24.be, che per primo aveva segnalato l'atterraggio di emergenza, il malfunzionamento era dovuto a un calo della pressione idraulica nel motore sinistro.

Il governo canadese aveva annunciato a meta' dicembre di aver approvato le modifiche apportate da Boeing agli aerei 737 MAX dopo che due incidenti, in cui morirono 346 persone, misero a terra il modello del velivolo per oltre un anno.

Ma l'aereo, acquistato dalle compagnie aeree canadesi Air Canada, Westjet e Sunwing, non è ancora stato autorizzato a effettuare voli commerciali nello spazio aereo canadese.