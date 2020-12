La variante del Covid è fuori controllo. L'Italia ha sospeso i voli con la Gran Bretagna

AGI - L'Italia ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna a causa della diffusione della variante del Covid-19. Ad annunciarlo, su Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Il Regno Unito - scrive il ministro - ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali".

La decisione arriva dopo l'annuncio dell'Olanda, prima in Europa, e poi del Belgio di sospendere i collegamenti con il Regno Unito, mentre anche il governo tedesco e quello francese stanno valutando le restrizioni al traffico aereo.

La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell'Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde.

L'esperta ha spiegato che "più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare" e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell'Inghilterra o da Londra.

La diffusione della mutazione nel Regno Unito è fuori contorllo, ha ammesso il ministro della Salute britannico, Matt Hancock. Proprio per questo, Hancock ha lanciato un appello al rispetto delle nuove restrizioni da parte della popolazione, bollando come irresponsabili le migliaia di londinesi che sarbao si sono messi in fila in strada e in treno in un maxi esodo dal regime di lockdown introdotto per contenere l'avanzata della pandemia. "Il miglior regalo che potete fare a Natale è rimanere a casa e non diffondere il virus", ha detto.