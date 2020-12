La mutazione del Covid sta isolando la Gran Bretagna

AGI - La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell'Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde.

L'esperta ha spiegato che "più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare" e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell'Inghilterra o da Londra.

Il Belgio ha sospeso i collegamenti aerei e ferroviari con la Gran Bretagna . Lo ha annunciato il primo ministro, Alexander De Croo con un provvedimento "precauzionale" che entra in vigore dalla mezzanotte di domenica per almeno 24 ore, perché la valutazione scientifica sul tema è ancora in corso.

La decisione del Belgio arriva dopo l'annuncio dell'Olanda, prima in Europa a sospendere i collegamenti con il Regno Unito, mentre anche il governo tedesco sta valutando le restrizioni al traffico aereo dalla Gran Bretagna e dal Sud Africa.