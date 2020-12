Theo salva il Milan, 2-2 con il Parma

AGI - Una doppietta di Theo Hernandez salva incredibilmente il Milan dalla prima sconfitta in campionato. Il Parma va a un passo da un colpaccio vero e proprio, ma deve accontentarsi solamente di un 2-2. Non basta il momentaneo doppio vantaggio di Hernani e Kurtic, oltre a 4 legni incredibili colpiti dai rossoneri. La squadra di Pioli sale a 27 punti ma si accorcia la classifica in vetta, con 6 squadre racchiuse in altrettanti punti.

Il primo lampo della gara è degli ospiti e corrisponde di fatto al gol del vantaggio, che arriva al 13' con la zampata di Hernani su assist di Gervinho. I padroni di casa non ci stanno e una decina di minuti più tardi troverebbero subito il modo di ristabilire l'equilibrio con Castillejo, pizzicato però in fuorigioco millimetrico sul tacco di Diaz. I rossoneri ci riprovano al 40' ma la sfortuna continua ad accanirsi contro di loro, visto che in una manciata di secondi prima Diaz e poi Calhanoglu colpiscono i due incroci dei pali con delle conclusioni fantastiche.

Il turco ci riprova altre due volte, ma la porta di Sepe è stregata sia per lui che per il Milan, fermati ancora da un palo esterno e da una clamorosa traversa. Il calcio è strano e la dimostrazione arriva al 56' minuto, quando Kurtic raddoppia per il Parma al secondo affondo di serata, mettendo ancor più in salita il match per il 'diavolo', che però non ci sta e un paio di minuti dopo prova a scuotersi con la rete di Theo Hernandez. Nel finale è lo stesso francese a firmare l'incredibile 2-2 che permette al Milan di strappare un punto.