Biden ha chiesto all'immunologo Fauci di restare nell'amministrazione Usa

AGI - Joe Biden ha chiesto all'immunologo Anthony Fauci di restare nell'amministrazione americana, non solo come direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) ma anche come nuovo capo degli advisor medici sul coronavirus della Casa Bianca. Lo ha detto il presidente eletto in un'intervista rilasciata alla Cnn proprio dopo aver parlato con Fauci.

Biden farà il vaccino contro il coronavirus non appena Fauci gli dirà che è sicuro. Il presidente eletto ha poi aggiunto che renderà obbligatorio indossare le mascherine negli uffici pubblici e chiederà a tutti gli americani di indossare le mascherine nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca.