Sudafrica: jackpot con numeri da 5 a 10, rivolta contro il lotto

AGI - In Sudafrica ha causato una rivolta tra gli scommettitori l'insolita sequenza di numeri del lotto nazionale. Nell'estrazione di martedì sono usciti il cinque, il sei, il sette, l'otto e il nove con numero jolly il 10. La coincidenza è subito apparsa sospetta anche perché in 20 hanno azzeccato la sestina vincente e si sono aggiudicati ognuno

5,7 milioni di rand, ovvero più di 300 mila euro. Altri 79 hanno azzeccato la sequenza ma non il numero jolly.

Una sequenza sospetta

Immediate le reazioni dei giocatori che sui social hanno gridato allo scandalo ricordando tra l'altro che lo stesso sito della lotteria sconsiglia di giocare quattro numeri in sequenza consecutiva. La gran parte dei commenti erano per chiedere un'inchiesta.

L'operatore della lotteria PowerBall, Ithuba, ha twittato le congratulazioni "ai 20 vincitori": "Questi numeri non erano previsti ma vediamo che diversi giocatori li hanno giocati", ha osservato. Successivamente, però, la Commissione nazionale delle lotterie (Nlc) ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'estrazione senza precedenti e un portavoce ha assicurato che i risultati saranno resi pubblici.

Le estrazioni del lotto in Sudafrica sono trasmesse in diretta tv e sono molto seguite. Le vincite con il numero jolly raramente sono azzeccate da più di due scommettitori anche se nel 2003 un jackpot era stato azzeccato da 33 giocatori.