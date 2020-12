Melania svela le decorazioni natalizie della Casa Bianca

AGI - La First Lady Melania Trump ha svelato le decorazioni della Casa Bianca per il Natale 2020 in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter e in cui porta gli utenti in un tour virtuale dei tradizionali addobbi, mentre la pandemia continua a colpire duramente il Paese. "Durante questo speciale momento dell'anno sono felice di condividere 'America the Beautiful' (il tema natalizio per quest'anno) con un tributo alla grandezza della nostra nazione", dice la moglie del presidente Donald Trump. "Insieme, celebriamo questa terra che siamo orgogliosi di chiamare casa", aggiunge Melania nel video, pubblicato con l'hashtag #WHChristmas e in cui sono immortalati le imponenti decorazioni tra alberi di Natale, luci e addobbi rossi.

La Sala Rossa è un omaggio ai soccorritori e ai lavoratori in prima linea nell'emergenza coronavirus, mentre la Sala Blu ospita l'albero ufficiale e presenta il Paese dal punto di vista dei bambini. L'enorme Casa Bianca di pan di zenzero (180 chilogrammi di impasto) per la prima volta comprende anche il giardino delle Rose che proprio la first lady ha voluto ristrutturare. Per la famiglia Trump è il quarto ed ultimo Natale alla Casa Bianca. A ottobre, avevano fatto discutere delle dichiarazioni registrate segretamente in una conversazione con la ex amica e assistente Stephanie Winston Wolkoff, autrice del libro 'Melania and Me', in cui la First Lady si lamentava del compito affidatole di organizzare le decorazioni natalizie alla Casa Bianca, mentre veniva criticata per non svolgere un lavoro più significativo per esempio rispetto all'immigrazione.