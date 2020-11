In Giappone record di casi per il terzo giorno consecutivo

AGI - Per il terzo giorno consecutivo il Giappone ha registrato un record di casi quotidiani di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 2.427. I decessi sono stati invece 20. Il bilancio totale ammonta attuale a più di 128.377 contagi e almeno 1.976 morti. Anche la regione di Osaka ha riportato un nuovo record giornaliero con 370 nuovi casi. Il governatore Yoshifumi Yoshimura ha chiesto ai residenti di evitare nelle prossime due settimane cene con piu' di cinque persone e per piu' di due ore. Il governo di Osaka ha chiesto inoltre ai cittadini anzioni di evitare di lasciare la propria abitazioni se non per necessità.