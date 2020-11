"Negli Usa si rischiano 2 mila morti di Covid al giorno entro Natale"

AGI - Senza misure restrittive più decise per arginare il contagio, gli Stati Uniti conteranno 2 mila morti di Covid al giorno entro Natale. È quanto hanno riferito i medici della task force contro il coronavirus della Casa Bianca, secondo quanto rivela la Cbs. Non è noto quale sia stata la reazione dell'amministrazione Trump. Solo nella giornata di martedì gli Stati Uniti hanno riportato 1.565 morti legate al coronavirus.

Secondo la Cbs, i medici avrebbero suggerito al vicepresidente Mike Pence di chiudere tutti i bar e consentire il servizio solo all'esterno nei ristoranti. La task force avrebbe inoltro sottolineato l'utilità di un appello alla nazione nel quale il presidente Donald Trump sottolinei l'importanza di assumere le dovute precauzioni.

Sebbene molti Stati degli Usa stiano iniziando ad adottare misure più restrittive, in almeno 30 i bar restano aperti ed è possibile sedersi al chiuso nei ristoranti. In almeno dieci Stati non è chiesto alla popolazione di indossare le mascherine, tra essi il Sud Dakota, che con solo 880 mila abitanti la settimana scorsa ha registrato una media di 1.421 nuovi casi al giorno.

Dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti sono state contagiate dal Covid 11,3 milioni di persone e ne sono morte 248.707, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero di persone ricoverate per Covid negli Usa e' pari ad almeno 76.830.