Biden e Harris agli elettori: restate in fila anche dopo la chiusura dei seggi

AGI - "Oggi penso agli avi che, davanti all'ingiustizia e al pericolo, hanno messo in gioco le loro vite e hanno combattuto per i loro diritti. Onorate il loro sacrificio andando a votare prima della chiusura dei seggi". Così la candidata dem alla vice presidenza, Kamala Harris, in un tweet. "Restate in fila" ha ripetuto Harris qualche ora dopo, mentre i primi Stati americani hanno già chiuso i seggi e altri si apprestano a farlo.

"Se siete in fila prima che il seggio chiude, restateci". Un identico appello è stato lanciato da Joe Biden che ha ricordato come, "se si è in fila prima della chiusura, potete votare".