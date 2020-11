La Francia conta 854 morti, record dal 15 aprile

AGI - La Francia ha registrato altri 854 decessi legati al coronavirus, un dato che non si vedeva dal 15 aprile, mentre il numero di persone ricoverate in ospedale per la malattia è aumentato di oltre 1.000. I contagi hanno toccato quota 36.330, un numero in netto calo rispetto al record assoluto di 52.518 nuove infezioni accertate lunedì. La media media dei nuovi contagi degli ultimi sette giorni segna pero' il secondo record consecutivo: 43.438.