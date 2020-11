Nei supermercati francesi in vendita soltanto beni di prima necessità?

Un ventunenne tunisino ha ucciso tre persone nella basilica di Notre Dame per poi essere ferito e arrestato dalla polizia. Giunto in Italia a settembre, era stato lasciato libero con l'obbligo di lasciare il Paese. Salvini: "Lamorgese si dimetta". Macron: "Attaccati per la nostra libertà, non cederemo". Raddoppiata la presenza dell'esercito nelle strade. Un uomo armato di coltello ucciso dalla polizia ad Avignone, altri due arrestati a Lione e a Gedda.