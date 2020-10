In Gran Bretagna più di mille ricoveri al giorno

AGI - I casi di Covid-19 continuano ad aumentare in modo esponenziale nel Regno Unito, dove si contano oltre 1.000 ricoveri giornalieri per coronavirus, dieci volte il tasso visto alla fine dell'estate. Martedì sono stati registrati 367 nuovi decessi, la cifra giornaliera più alta dalla fine di maggio, mentre in un solo giorno sono stati rilevati 22.885 nuovi casi e 1.152 ricoveri ospedalieri.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, alcuni ospedali in Inghilterra, soprattutto nel Nord, hanno iniziato ad eliminare i trattamenti di routine per altre patologiei. Il tasso di ricoveri non è ancora ai livelli della scorsa primavera, quando il Paese era in lockdown e si registravano più di 3.000 ricoveri al giorno.

Le infezioni, secondo fonti ufficiali, raddoppiano ogni due settimane, rispetto alla prima ondata, quando raddoppiavano ogni quattro giorni. Da giovedì quasi otto milioni di persone in Inghilterra saranno sotto un più rigido regime di restrizioni, quando la città di Nottingham (Nord) entrerà nel massimo livello di allerta (3), che prevede la chiusura dei pub che non servono cibo, il divieto delle riunioni tra persone, ma non impone restrizioni alla mobilità.